Срок выдачи лицензий для водителей такси продлен до 1 февраля

Выдача лицензий на осуществление таксомоторной деятельности осуществляется во всех подразделениях ГУОБДД по всей территории страны.

Срок выдачи лицензий для водителей такси продлен до 1 февраля 2026 года. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).

По его данным, с 2 февраля 2026 года в отношении водителей, осуществляющих деятельность без лицензии, будут проводиться рейдовые мероприятия. В настоящее время очередей на получение лицензий не наблюдается.

В этой связи водителей такси призывают не откладывать оформление документов на последний день и получить лицензию заблаговременно.

Сообщается, что выдача лицензий на осуществление таксомоторной деятельности осуществляется во всех подразделениях ГУОБДД по всей территории страны.

Источник: Кабар