Почему жилье от ГИК не может быть дешевле? Ответ Садыра Жапарова

По итогам 2025 года жильём были обеспечены 4 тыс. 662 семьи.

На IV Народном курултае делегаты подняли вопрос о стоимости жилья от Государственной ипотечной компании, отметив, что цены кажутся высокими, в том числе для трудовых мигрантов.



Президент Садыр Жапаров в своем интервью «Кабару» ответил, что в данном вопросе власти исходят из долгосрочной перспективы.



По его словам, во-первых, жильё, предоставляемое через ГИК, оформляется сроком на 25 лет без первоначального взноса.

Президент сообщил, что в городе Бишкек в рамках государственной жилищной программы для граждан, состоящих в очереди, стоимость одного квадратного метра жилья в зависимости от района строительства составляет от 900 до 1 000 долларов по направлениям «Социальная», «Льготная» и «Доступная» ипотека.



По направлениям «Социальная ипотека» (одинокие матери, лица с ограниченными возможностями здоровья, опекуны лиц с ограниченными возможностями) и «Льготная ипотека» (учителя, врачи, в целом граждане, получающие заработную плату из государственного бюджета) жильё предоставляется под 4% годовых сроком на 25 лет без первоначального взноса.



По направлению «Доступная ипотека» (граждане, занятые в частном секторе) — под 8% годовых сроком на 25 лет также без первоначального взноса.



По механизму долевого строительства стоимость одного квадратного метра жилья в зависимости от местоположения объекта составляет от 1 000 до 1 400 долларов. Квартиры сдаются в формате «под ключ».



Садыр Жапаров сообщил, что в пригородных районах цена ниже, тогда как в центральных районах, так называемых «элитных» и «золотом квадрате», она выше.



«Жильё, реализуемое по долевому принципу, в основном предлагается соотечественникам, работающим за рубежом. В рамках данного механизма граждане не встают в очередь на получение жилья, поскольку вносят 50 % стоимости квартиры в качестве первоначального взноса. Оставшаяся сумма выплачивается в рассрочку сроком до 15 лет. Если сравнивать с рыночными ценами, то в тех же районах стоимость одного квадратного метра в новых строящихся домах без ремонта (на уровне котлована) достигает 2 000–3 000 долларов», - сказал он.



Он сообщил, что объекты ГИК предлагаются в полностью завершённом виде, по системе «под ключ», по значительно более доступной цене.



«ГИК вынуждена реализовывать жильё с небольшой надбавкой к себестоимости. В противном случае компания не смогла бы осуществлять строительство в таких масштабах, как сегодня. Средства как граждан, получающих квартиры в порядке очереди, так и тех, кто приобретает жильё вне очереди на долевой основе с внесением 50% стоимости, направляются на обеспечение деятельности Государственной ипотечной компании и позволяют продолжать строительство новых объектов», - сообщил президент.



В 2024 году данный показатель составлял 1 тыс. 197 семей. В настоящее время по республике в целом ведётся строительство 80 тыс. 245 квартир общей площадью 5,4 млн квадратных метров.



В 2026 году по республике планируется ввести в эксплуатацию в общей сложности 20 тыс. 21 квартиру, в том числе:



Бишкек — 6 323,

Чуйская область — 3 129,

Манас — 3 219,

Иссык-Кульская область — 2 266,

Ошская область — 1 458,

город Ош — 1 454,

Баткенская область — 1 420,

Нарынская область — 433,

Таласская область — 319 квартир.

Стало известно, что в рамках программ ГИК поставлена задача в течение 10–15 лет обеспечить строительство современных жилых домов с европейскими условиями проживания не только в городах, но и во всех сельских населенных пунктах страны.



«Если бы ГИК реализовывала жильё исключительно по себестоимости, в будущем компания не смогла бы выполнить эту задачу. На сегодняшний день компания превратилась в крупный институт с многомиллиардным уставным капиталом. Текущий размер уставного капитала составляет 87,5 млрд сомов, и в перспективе планируется довести его до 200 млрд сомов. В случае реализации жилья исключительно по себестоимости компания в кратчайшие сроки столкнулась бы с банкротством, поскольку необходимо учитывать 25-летний срок ипотечного кредитования, влияние инфляции, а также минимальную рентабельность деятельности компании. В связи с этим текущая ценовая политика является обоснованной», - сказал он.



Вместе с тем рассматривается возможность формирования отдельной очереди либо предоставления дополнительных льгот для трудовых мигрантов. Также будет дополнительно проанализирован вопрос дальнейшего снижения стоимости жилья для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: tazabek.kg