В Миннауки назначили, кто будет проводить ОРТ в 2026-2028 годах

Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) будет проводить общереспубликанское тестирование (ОРТ) в 2026-2028 годах в Кыргызстане. Об этом сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций.
Выбор сделан после конкурсного отбора Независимой тестовой службы.
Выбранная организация должна проводить тестирование на независимой основе, обеспечивая прозрачность, объективность и единые условия для всех участников ОРТ.
Поясним, ЦООМО проводит ОРТ в Кыргызстане с 2002 года.
Источник: vesti.kg