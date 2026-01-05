В Миннауки назначили, кто будет проводить ОРТ в 2026-2028 годах

Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) будет проводить общереспубликанское тестирование (ОРТ) в 2026-2028 годах в Кыргызстане. Об этом сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций.

Выбор сделан после конкурсного отбора Независимой тестовой службы.

Выбранная организация должна проводить тестирование на независимой основе, обеспечивая прозрачность, объективность и единые условия для всех участников ОРТ.

Поясним, ЦООМО проводит ОРТ в Кыргызстане с 2002 года.

