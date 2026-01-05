В Кыргызстане ожидается дефицит воды в 2026 году, - Минсельхоз

В рамках поручения министра ведомству поставлена задача провести осенний сев на площади 250 тыс. гектаров.

В Кыргызстане в 2026 году ожидается сохранение дефицита водных ресурсов. Об этом в эфире радио сообщил первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев.



По его словам, в рамках поручения министра ведомству поставлена задача провести осенний сев на площади 250 тыс. гектаров.



«Ранее таких объёмов не было до этого мы осваивали лишь 100–140–150 тыс. гектаров», - сказал он.

Керималиев сообщил, что, несмотря на засушливые условия в текущем году, осенние посевные работы были выполнены на 62%. При этом он напомнил, что ранее многие фермеры после сбора урожая нередко оставляли поля без дальнейшей обработки.



«Сейчас мы поднимаем этот вопрос и проводим работы по осенней вспашке, накоплению влаги, выполнению зяби и подготовке почвы к зиме. Это необходимо, поскольку климатические изменения усиливаются и засушливость из года в год растёт», - сказал он.



Первый замминистра отметил, что в аграрном секторе в этом году уже наблюдался дефицит воды, однако ситуацию удалось стабилизировать.



«Мы предполагаем, что в 2026 году нехватка воды сохранится», - сказал Керималиев.



В связи с этим, по его словам, через районные управления аграрного развития в сжатые сроки ведётся разъяснительная работа с фермерами. На районном и областном уровнях им рекомендуют проводить осенние влагосберегающие мероприятия.



«Если такие работы будут выполнены осенью, весной фермеры не будут испытывать беспокойства. Можно уверенно сказать, что у тех, кто накопил влагу и провёл зяблевую обработку почвы, всходы будут значительно лучше», - сказал он.



В завершение Керималиев призвал аграриев продолжать осенние работы даже при наличии воды.



«На мой взгляд, это принесёт фермерам положительные результаты и успех», - добавил он.

Источник: tazabek.kg