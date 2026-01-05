Минздрав назвал, где в Кыргызстане родился самый первый ребенок в Новый год

Также в ведомстве сообщили, кого больше – мальчиков или девочек

Под Новый год в Кыргызстане прошло 364 родов, из них – четыре двойни. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

За сутки, с 8 часов утра 31 декабря по 8:00 1 января в стране родились 177 мальчиков и 190 девочек. Проведено 9 операций кесарево сечение.

Первой в Новом году родилась девочка весом 3,915 кг в Ысык-Атинском Центре общеврачебной практики (в 00:00).

Всего 1 января 2026 года с 00:00 по 00:10 по стране родились 11 детей (5 девочек, 6 мальчиков).

Самое большое количество родов произошло в Джалал-Абадской области – 81, в Оше и Ошской области – 68, в Бишкеке - 69.

Источник: vesti.kg