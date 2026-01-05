МВД призывает родителей обеспечить безопасность детей в зимние каникулы

Особое внимание следует уделять соблюдению правил дорожного движения, напоминая детям о недопустимости игр вблизи проезжей части

Министерство внутренних дел КР в связи с наступлением зимних, новогодних каникул обращается к родителям и законным представителям с просьбой уделять особое внимание безопасности детей.

В период каникул школьники проводят больше времени на улице и в кругу сверстников. Поэтому важно, чтобы родители интересовались их окружением, знали, где и с кем они находятся, а также объясняли правила безопасного поведения в общественных местах и во дворах.

МВД напоминает, что в зимний период из-за гололёда и ухудшения видимости несоблюдение элементарных мер предосторожности нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям и другим несчастным случаям.

Особое внимание следует уделять соблюдению правил дорожного движения, напоминая детям о недопустимости игр вблизи проезжей части и необходимости повышенной внимательности при переходе дороги.

Органы внутренних дел проводят профилактическую работу по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. При этом ключевая роль в обеспечении безопасности детей и формировании ответственного поведения принадлежит родителям и законным представителям.

Источник: Кабар