Нового директора коллективу представил замминистра культуры Союзбек Надырбеков.
Насирдин Тегин Асылбек Төлөн уулу назначен директором Жалал-Абадской областной филармонии.
Резюме
Насирдин Тегин Асылбек Төлөн уулу родился 1 октября 1978 года в городе Бишкек.
Образование:
• 1995 — детская музыкальная школа им. П.Шубина;
• 1998 — музыкальное училище им. М.Күрөңкеева;
• 2005 — Национальная консерватория им. К.Молдобасанова;
Опыт работы:
• 2005–2013 — Бишкекский городской драматический театр, руководитель ансамбля «Саамал»;
• 2014 — Национальный драмтеатр им. Т.Абдумомунова;
• 2013–2016 — артист фольклорной группы «Эл ырчысы Эстебес»;
• 2014–2022 — преподаватель в Кыргызской национальной консерватории.
Источник: АКИpress