Насирдин Тегин Асылбек Төлөн уулу назначен директором Жалал-Абадской областной филармонии

Нового директора коллективу представил замминистра культуры Союзбек Надырбеков.

 

Нового директора коллективу представил замминистра культуры Союзбек Надырбеков.

Резюме

Насирдин Тегин Асылбек Төлөн уулу родился 1 октября 1978 года в городе Бишкек.

Образование:

• 1995 — детская музыкальная школа им. П.Шубина;

• 1998 — музыкальное училище им. М.Күрөңкеева; 

• 2005 — Национальная консерватория им. К.Молдобасанова;

Опыт работы:

• 2005–2013 — Бишкекский городской драматический театр, руководитель ансамбля  «Саамал»;

• 2014 — Национальный драмтеатр им. Т.Абдумомунова;

• 2013–2016 — артист фольклорной группы «Эл ырчысы Эстебес»;

• 2014–2022 — преподаватель в Кыргызской национальной консерватории.

Источник: АКИpress
 

           