Насирдин Тегин Асылбек Төлөн уулу назначен директором Жалал-Абадской областной филармонии

Нового директора коллективу представил замминистра культуры Союзбек Надырбеков.

Резюме



Насирдин Тегин Асылбек Төлөн уулу родился 1 октября 1978 года в городе Бишкек.



Образование:



• 1995 — детская музыкальная школа им. П.Шубина;



• 1998 — музыкальное училище им. М.Күрөңкеева;



• 2005 — Национальная консерватория им. К.Молдобасанова;



Опыт работы:



• 2005–2013 — Бишкекский городской драматический театр, руководитель ансамбля «Саамал»;



• 2014 — Национальный драмтеатр им. Т.Абдумомунова;



• 2013–2016 — артист фольклорной группы «Эл ырчысы Эстебес»;



• 2014–2022 — преподаватель в Кыргызской национальной консерватории.

Источник: АКИpress

