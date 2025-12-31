С 1 по 9 января в больницах и поликлиниках будут дежурства

30–31 декабря во всех медицинских организациях Кыргызстана будет обеспечен усиленный режим работы.

Министерство здравоохранения сообщило о порядке работы организаций здравоохранения в праздничные и выходные дни.



По информации, 30–31 декабря во всех медицинских организациях Кыргызстана будет обеспечен усиленный режим работы.



В период с 1 по 9 января 2026 года организации здравоохранения будут работать в установленном порядке с организацией дежурств. В медучреждениях будет обеспечено круглосуточное оказание неотложной помощи, сформирован резерв коек для госпитализации пациентов, нуждающихся в экстренном лечении, а также обеспечено наличие необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, компонентов крови и их резервов.



В центрах семейной медицины, общеврачебной практики и группах семейных врачей с 1 по 9 января будут организованы дежурства семейного врача, семейной медсестры и регистратуры с 08:00 до 18:00, работа процедурных кабинетов будет организована до 14:00.



Служба скорой медицинской помощи в городах Бишкек и Ош, а также в регионах страны будет функционировать в круглосуточном режиме без выходных, говорится в сообщении Минздрава.

Источник: АКИpress

