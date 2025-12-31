Генпрокуратура исключила из числа участников конкурса в резерв кадров 4 кандидатов

По результатам завершения специальной проверки, проведенной в соответствии с пунктом 29 Положения «О порядке проведения конкурса для поступления на службу в органы прокуратуры и формирования кадрового резерва», утвержденного приказом Генерального прокурора №63-Б от 16 октября 2024 года, в отношении кандидатов в резерв кадров для приема на работу в органы прокуратуры и их близких родственников, решением конкурсной комиссии от 25.12.2025 года исключены из числа участников конкурса 4 кандидата.



Исключены:



1. Мурзакматова Айнуска Сабыржановна



2. Омуралиева Касиет Рахманалиевна



3. Абдижалил уулу Медет



4. Умаркулов Ыйман Анарбаевич



Следующий этап конкурса — собеседование для участников конкурса запланировано в 3 декаде января 2026 года, о месте проведения, дате и времени будет сообщено дополнительно с опубликованием соответствующего графика.

