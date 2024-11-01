Курултай-2025: Президент объяснил, почему нельзя вернуть Джеруй, и раскрыл коррупционные схемы на Кумторе

Президент Садыр Жапаров 26 декабря на IV Народном курултае ответил на предложение делегата из Бишкека о возврате месторождения золота Джеруй государству.



По словам главы государства, месторождение Джеруй невозможно вернуть стране так же, как Кумтор, и объяснил почему.



«По Кумтору они [Centerra Gold] просто взяли месторождение и получили $475 млн под залог самого же рудника. Затем на $275 млн построили завод, а остальные $200 млн положили себе в карман. Позже, перерабатывая золото, они закрыли этот кредит. Поскольку они пошли на такую аферу, не вложив ни тыйына собственных средств, мы вернули месторождение государству», - пояснил он.



Жапаров добавил, что месторождение Джеруй перепродавалось 4–5 раз, и объяснил, почему его нельзя вернуть на государственный баланс.



«Государство то забирало, то продавало ее снова, и в итоге понесло убытки около $500 млн. А потом, в 2014-м или 2015-м году, его отдали, продали. При продаже выплатили государству $100 млн, но эти деньги, как только поступили, исчезли, как вода в песке. Это уже наша вина, вина государства и тогдашних руководителей — не было должного контроля.



Помимо этих $100 млн, инвесторы вложили еще около $350–400 млн и построили фабрику. В год моего прихода к власти мы с Владимиром Путиным — вы, наверное, помните — открывали её по видеосвязи. Таким образом, они потратили в общей сложности около $1 млрд и теперь работают. Просто пойти и отобрать предприятие сейчас — во-первых, будет несправедливо.



Во-вторых, вы все должны знать, есть те, кто кричит, что на Джеруе у нас нет и 1% доли. Но мы получаем выгоду другими путями. В год они выплачивают около 5 млрд сомов в виде налогов и платежей. Кроме того, в Таласской области есть фонд развития, куда они переводят средства. Также идут отчисления в бюджет айыл окмоту, на территории которого находится рудник.



В 2022–2023 годах в этом айыл окмоту скопилось 1,5 млрд сомов. Местные депутаты и глава не могли поделить их между собой, спорили, на что потратить. В итоге мы сменили руководство айыл окмоту и наладили строительство социальных объектов. Вот так, даже не имея официальной доли, мы извлекаем пользу для страны», — резюмировал Садыр Жапаров.



Позже в «Альянс Алтын» сообщили, что в год компания выплачивает порядка 13 млрд сомов в виде налогов и платежей.

Источник: tazabek.kg

