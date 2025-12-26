Ташиев встретился с делегатами IV Народного курултая в штаб-квартире ГКНБ

Озвученные делегатами вопросы и предложения взяты в работу, а по ряду направлений даны конкретные поручения.

По инициативе заместителя кабинета министров – председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева сегодня была проведена встреча с представителями IV Народного курултая по регионам республики.

Встреча прошла в свободном формате, в ней приняли участие в общей сложности около 50 делегатов. Следует отметить, что подобная встреча делегатов состоялась впервые в истории штаб-квартиры ГКНБ КР.

Вначале для приглашённых гостей была организована небольшая экскурсия по штаб-квартире ГКНБ, в ходе которой они ознакомились с условиями, созданными для сотрудников службы безопасности в новом здании.

Затем руководство ГКНБ приняло делегатов за чайным столом, где состоялся обмен мнениями. В своём выступлении делегаты подчеркнули высокий вклад Ташиева в создание достойных условий для сотрудников ГКНБ, и это является важным фактором повышения эффективности и профессионализма службы.

По его инициативе и при непосредственном участии последовательно реализуются меры, направленные на улучшение социально-бытовых условий, материально-технического обеспечения и уровня социальной защищенности сотрудников.

В свою очередь, руководство ГКНБ выразило искреннюю благодарность делегатам за проявленную поддержку, активную гражданскую позицию и содействие в решении поставленных задач. При этом отметили, что такая сплочённость и понимание укрепляют взаимодействие и способствуют достижению общих целей.

