В Бишкеке с 1 января закроют участок проспекта Ч.Айтматова

Строительство подземного перехода на Айтматова—Минжылкыева находится на стадии завершения.

С 1 января 2026 года в городе Бишкек временно закрывается участок проспекта Чынгыза Айтматова от улицы Семетей до улицы А.Масалиева.



Как сообщила пресс-служба мэрии, данная мера принята в связи с началом строительства подземных пешеходных переходов и остановочных комплексов. Соответствующее решение принято по поручению мэра Айбека Джунушалиева и реализуется с учетом начала праздничных выходных с 1 января.



Для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы в период проведения строительных работ движение на указанном участке будет временно ограничено.



Ранее сообщалось, что на проспекте Ч.Айтматова появятся 2 подземных пешеходных перехода. Ведущий специалист Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Рашид Аккулиев в комментарии АКИpress говорил, что один переход будет на пересечении проспекта Айтматова и улицы Минжылкыева, второй — на пересечении проспекта Айтматова и улицы Абдрахманова.



Источник: АКИpress

