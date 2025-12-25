IV Народный курултай: при участии Президента будет введено в эксплуатацию 67 социальных объектов

Сегодня, 25 декабря, в рамках IV Народного курултая при участии Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова по всей стране в онлайн-формате состоится открытие и ввод в эксплуатацию 67 социальных объектов.

Вводимые в эксплуатацию объекты направлены на повышение доступности социальных услуг для населения, укрепление материально-технической базы сфер образования и здравоохранения, а также развитие социальной инфраструктуры регионов.

В их числе:

школы — 28;

детские сады — 25;

объекты здравоохранения — 7;

объекты культуры — 1;

спортивные объекты — 5;

другие объекты — 1.

Реализация указанных объектов осуществлена Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики совместно с органами местного самоуправления.