Камчыбек Ташиев прокомментировал убийство экс-милиционером бывшей жены

«Государство на стороне жертвы, а не насилия»

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев выступил с жестким заявлением по поводу трагедии в Бишкеке, в результате которой была убита женщина — мать троих детей.

«Вчера вся страна с болью и возмущением узнала о трагедии, в результате которой была жестоко убита женщина — мать троих детей. Как мужчина, как отец и как представитель государства считаю необходимым сказать прямо: такому преступлению нет и не может быть оправдания.

Никакие слова о «семейных конфликтах», «эмоциях», «алкоголе» или «личных обстоятельствах» не имеют значения, когда человек хладнокровно лишает жизни другого. Тем более — женщину, тем более — мать. Это не бытовая ссора. Это убийство.

Государство обязано и будет жёстко защищать женщин и детей. Каждый, кто поднимает руку, а тем более оружие на женщину, должен понимать: ответственность будет суровой и неизбежной. Закон в таких случаях не знает снисхождения.

По данному факту проводится расследование, и виновный понесёт наказание по всей строгости закона. Это принципиальная позиция. Не ради отчёта, а ради справедливости и безопасности наших граждан.

Я выражаю искренние соболезнования детям и близким погибшей. И хочу, чтобы все знали: государство на стороне жертвы, а не насилия», - заявил Ташиев.

Напомним, в Бишкеке 23 декабря экс-милиционер после развода убил свою супругу. У погибшей остались двое детей.

Источник: Вести.кж



