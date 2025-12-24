Арсен Аскеров назначен директором Центра охраны материнства и детства имени А.Ташиевой

Аскеров — профессор, доктор медицинских наук, бывший главный внештатный гинеколог Министерства здравоохранения.

Арсен Аскеров назначен директором Центра охраны материнства и детства имени Алимы Ташиевой.



Аскеров — профессор, доктор медицинских наук, бывший главный внештатный гинеколог Министерства здравоохранения.



Центр был создан в мае 2025 года и расположен в селе Барпы Сузакского района.



В комментарии Аскеров сообщил, что в центре функционируют акушерское и гинекологическое отделения, лабораторная и инструментальная диагностика, принимаются патологические и физиологические роды.



Центр обслуживает не только село Барпы, но и близлежащие села Жалал-Абадской области.



«Услуги оказываются бесплатно, коррупционных схем нет, к пациентам проявляется доброжелательное отношение. Медицинская помощь предоставляется качественно, центр оснащен современным оборудованием, проводятся малоинвазивные операции, а также сложные хирургические вмешательства», - сказал он.



По словам Аскерова, центр укомплектован достаточным штатом и способен оказывать помощь при большом потоке пациентов, разгружая областную больницу. «Объемы услуг сопоставимы с областным уровнем, а профессионализм руководителей клинических отделений постоянно повышается», - озвучил он.

Источник: АКИpress