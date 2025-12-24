В Кыргызстане будет внедрена новая система назначения пенсий

Существует такое понятие, как проактивное назначение, то есть граждане могут не приходить в Соцфонд

В Кыргызстане будет внедрена новая система назначения пенсий, сообщил председатель Социального фонда Бактияр Алиев на заседании комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.



В Соцфонде реализуются направления по цифровизации услуг:



• проверка пенсии



• выплата пенсии



• персонифицированный учет



• доходы



«На сегодняшний день процесс выплаты пенсий полностью оцифрован, работа ведется по трем блокам — программа уже есть, начнет действовать до 1 июля 2026 года. Существует такое понятие, как проактивное назначение, то есть граждане могут не приходить в Соцфонд», - сказал он.



Алиев отметил, что все услуги можно осуществлять через личный кабинет: все данные граждан оцифрованы, и в личном кабинете можно указать, в каком банке они хотят получать средства. «Вся система будет полностью оцифрована», - добавил он.

Источник: АКИpress

