Отказался от сына. Бишкекчанка просит привлечь бывшего чиновника к ответственности за многоженство

Джамиля Джаманбаева: Многоженство противоречит законодательству Кыргызской Республики и международным нормам.

Акыйкатчы (Омбудсмен) Джамиля Джаманбаева призвала правоохранительные органы своевременно и всесторонне рассматривать обращения граждан, обеспечивая объективное расследование каждого дела.

В Институте омбудсмена подчеркивают, что защита прав женщин и детей требует особого и приоритетного внимания, а любые правонарушения в отношении них являются недопустимыми и должны получать принципиальную правовую оценку. Также Джамиля Джаманбаева напомнила, что многоженство противоречит законодательству Кыргызской Республики и международным нормам.

Поводом для обращения стала жалоба жительницы города Бишкек У.Х., которая попросила оказать правовую помощь в привлечении к ответственности ее гражданского супруга, бывшего должностного лица М.М., по факту многоженства. По словам заявительницы, органы внутренних дел на протяжении пяти месяцев не рассматривали ее заявление, и лишь 1 декабря Октябрьским РУВД было возбуждено уголовное дело по статье 176 Уголовного кодекса КР (Двоеженство и многоженство).

У.Х. сообщила, что 16 февраля 2022 года они с М.М. заключили брак по религиозному обряду, а 22 февраля состоялась свадьба. Мужчина утверждал, что у него есть дети, однако совместно с первой супругой он не проживает. Спустя год у пары родился сын, у которого в шестимесячном возрасте было выявлено тяжелое генетическое заболевание.

По словам женщины, супруг отказался от ребенка, и не оказывает помощи в его лечении. При этом, как утверждает заявительница, М.М. изменил фамилию ребенка, мотивируя это тем, что наличие сына с инвалидностью «порочит его имя». Врачи рекомендовали показать ребенка зарубежным специалистам, однако поддержки со стороны отца не последовало.

Кроме того, У.Х. заявила о давлении со стороны первой супруги М.М. и ее родственников, которые, по ее словам, распространяют клевету и неоднократно обращались в правоохранительные органы с различными заявлениями.

Сотрудники Института акыйкатчы оказали женщине правовую и психологическую помощь. Также омбудсмен намерена осуществлять мониторинг хода следствия и дальнейшего рассмотрения дела в суде. В Генеральную прокуратуру направлено официальное письмо с запросом информации о ходе расследования.

В институте напомнили, что законодательством предусмотрена ответственность за многоженство в виде общественных или исправительных работ сроком от одного до трех лет либо штрафа в размере от 500 до 1000 расчетных показателей.

Источник: Кабар