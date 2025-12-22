Грипп и ОРВИ в Кыргызстане. Больше 40 школ переведены на онлайн-обучение

Bз всех заболевших 68,2% составляют дети до 14 лет. По данным на 22 декабря, по республике 44 школы переведены на онлайн-обучение.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Кыргызстане продолжает снижаться. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По оперативным данным, на 51-й неделе 2025 года (с 15 по 21 декабря) по республике зарегистрировано 22 192 случая ОРВИ и гриппа. По сравнению с прошедшей неделей ниже в 1,7 раза. Напомним, с 8 по 14 декабря было зарегистрировано 37 629 случаев заболевания.

"Продолжается дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями в Бишкеке, Оше, Токмоке", - отметили в департаменте.

Источник: kaktus.media