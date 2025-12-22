За неделю в Кыргызстане выявлено более 20 тысяч нарушений ПДД
С 15 по 21 декабря 2025 года Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения по предварительным данным выявило 20 тысяч 295 нарушений правил дорожного движения.
Как сообщили в ГУОБДД, из них:
-1558 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
- 424 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-135 за незаконное затемнение стёкол автомобиля;
- 565 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
- 2980 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
- 29 случаев автохулиганства;
- 2569 случаев превышения скоростного режима;
- 4 факта управления транспортным средством с подложными госномерами;
- кроме того, 8312 фактов нарушения других правил дорожного движения:
- 3719 автомашин водворены на штрафную стоянку.
Источник: Кабар