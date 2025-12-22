За неделю в Кыргызстане выявлено более 20 тысяч нарушений ПДД

С 15 по 21 декабря 2025 года Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения по предварительным данным выявило 20 тысяч 295 нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили в ГУОБДД, из них:

-1558 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

- 424 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-135 за незаконное затемнение стёкол автомобиля;

- 565 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

- 2980 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

- 29 случаев автохулиганства;

- 2569 случаев превышения скоростного режима;

- 4 факта управления транспортным средством с подложными госномерами;

- кроме того, 8312 фактов нарушения других правил дорожного движения:

- 3719 автомашин водворены на штрафную стоянку.

Источник: Кабар