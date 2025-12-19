В столице открыли обновленную котельную «Бишкексельмаш»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общая стоимость проекта составляет около 206 млн сомов, из которых 200 млн сомов выделены из Стабилизационного фонда КР.

В столице состоялось открытие котельной «Бишкексельмаш» с участием мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева.

Мэр столицы поздравил с открытием котельной и отметил ее значимость для горожан.

«В результате всех работ для жителей города будет создано надежное, экономичное и экологически чистое теплоснабжение»,- сказал он.

Также Айбек Джунушалиев обратился к работникам предприятия:

«Благодаря вашей работе сегодня вводится в эксплуатацию важный для города объект. Выражаю глубокую благодарность каждому из вас».

Котельная, введенная в эксплуатацию в 1974 году и находящаяся на балансе МП «Бишкектеплоэнерго», проходит поэтапную реконструкцию. Проект направлен на снижение технических потерь, повышение надёжности теплоснабжения и уменьшение стоимости тепловой энергии. Ранее технические потери доходили до 50 %. Общая стоимость проекта составляет около 206 млн сомов, из которых 200 млн сомов выделены из Стабилизационного фонда КР.

На сегодняшний день первым этапом котельная обеспечит 13 тысяч абонентов теплом и горячей водой.

Еще одна особенность объекта в том, что котлы установлены работниками предприятия «Бишкектеплоэнерго».

В рамках первого этапа завершена установка 6 газовых котлов мощностью по 10 МВт. После запуска стоимость тепловой энергии снизится с 6 679,78 до примерно 5 500 сомов за Гкал, а при подключении новых абонентов — до 5 000 сомов за Гкал.

Второй этап предусматривает установку дополнительных котлов и расширение тепловых сетей, третий — строительство когенерационной установки мощностью 100 МВт и подстанции 110 кВ.

Реконструкция котельной «Бишкексельмаш» станет важным шагом в модернизации системы теплоснабжения Бишкека и повышении её энергетической эффективности.