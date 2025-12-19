В Бишкеке прошла президентская новогодняя елка для детей

В праздничном мероприятии приняли участие дети дошкольного и школьного возраста, прибывшие из всех регионов республики. Для юных гостей была подготовлена театрализованная музыкальная постановка.

С наступающим Новым годом детей поздравил государственный секретарь Аслан Койчиев. Он пожелал им успехов, новых достижений и радостных событий в наступающем году.

Госсекретарь также отметил, что президент Кыргызской Республики в настоящее время находится с рабочим визитом в Японии, подчеркнув, что эта поездка направлена на обеспечение светлого будущего подрастающего поколения. Он зачитал детям новогоднее поздравление главы государства.

Отмечается, что на президентскую елку по традиции были приглашены отличники учебы, победители республиканских и международных олимпиад, конкурсов и соревнований, воспитанники детских домов, дети с инвалидностью, а также представители других социальных категорий.

Источник: Кабар