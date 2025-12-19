Сотрудники милиции получили новые служебные машины

В рамках церемонии были переданы всего 50 новых служебных автомобилей марок JAC, Changan, Hyundai Staria, Toyota Hiace
В Министерстве внутренних дел 18 декабря состоялась церемония передачи новых служебных автомобилей и снегоходной техники.
Как сообщила пресс-служба МВД, авто получили подразделения туристической милиции Иссык-Кульской, Нарынской областей и города Бишкек, ГУОБДД, а также оперативные службы.
В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Улан Ниязбеков, первый заместитель и заместители министра, а также сотрудники милиции.
В рамках церемонии были переданы всего 50 новых служебных автомобилей марок JAC, Changan, Hyundai Staria, Toyota Hiace, Geely Atlas, Chevrolet Cobalt, Нива Legend, а также 5 единиц снегохода. Вся техника оснащена необходимыми техническими средствами.
Улан Ниязбеков сказал, что в целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения, повышения эффективности работы и улучшения сервисных услуг для населения особое внимание уделяется оснащению органов внутренних дел материально-техническими ресурсами.
Министр также сказал, что новые служебные автомобили в основном направлены подразделениям туристической милиции, службам обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности, а также оперативным подразделениям.
«Это создаст дополнительные возможности для снижения уровня преступности, профилактики правонарушений и оперативного выполнения служебных задач», - добавили в МВД.
Источник: АКИpress