В Бишкеке родилась тройня

Мама тройняшек Элиза Нурсеитова работает учителем начальных классов в школе имени А. Абдраимова.

В семье жителя села Ак-Кыя Тоголок-Молдинского айылного аймака Нарынской области Тимурлана Жунусакунова родились тройняшки.

Как сообщили в УТРК Нарын, девочки появились на свет 11 декабря в родильном доме города Бишкек. О том, что у них будет тройня, супруги узнали на втором месяце беременности во время очередного приема у врача.

«Когда мы узнали, что у нас будет тройня, очень обрадовались. Передать те чувства невозможно. Я сам для дочек выбрал имена - Тунук, Сезим и Актилек. Со стороны супруги у нас есть родственники с двойней. Сейчас жена находится под наблюдением врачей в роддоме Бишкека. Здоровье и детей, и супруги хорошее», - рассказал отец девочек.

Мама тройняшек Элиза Нурсеитова работает учителем начальных классов в школе имени А. Абдраимова.

Отмечается, что у супружеской пары уже есть пятеро детей: один сын и четыре дочери.

Источник: Кабар