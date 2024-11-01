Коллектив Министерства науки проводил Бактияра Орозова

Также разработано около 50 нормативных правовых актов, более половины из которых приняты в установленном порядке.

Коллектив Министерства науки, высшего образования и инноваций 18 декабря проводил бывшего министра Бактияра Орозова.



Как сообщила пресс-служба Миннауки, в ходе мероприятия было сказано, что во время руководства Орозова были заложены правовые, организационные и управленческие основы ведомства, созданы условия для проведения самостоятельной государственной политики в сферах науки, высшего образования, интеллектуальной собственности и инноваций.



Также разработано около 50 нормативных правовых актов, более половины из которых приняты в установленном порядке.



Бактияр Орозов является первым руководителем Миннауки, который был создан в мае 2025 года. 15 декабря президент Садыр Жапаров освободил его от должности «из-за несоблюдения требований норм этики».

Источник: АКИpress

