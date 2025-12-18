Школьники из Кыргызстана завоевали 21 медаль на Евразийской олимпиаде

Они показали высокие результаты на международных соревнованиях
Школьники из Кыргызстана показали высокие результаты на XVII Евразийской олимпиаде по информатике в Алматы. Об этом сообщили в Минпросвещения КР.
Кыргызстанцы завоевали шесть золотых, девять серебряных, шесть бронзовых медалей и получили три сертификата участника.
Олимпиада проходила 15–16 декабря с участием более 200 школьников. Кыргызстан на ней представляли 24 учащихся.
Обладатели золотых медалей:
Алихан Айдарбеков — 12-й класс, школа "Сейтек STEM";
Рамазан Мананов — 10-й класс, школа "Сейтек STEM";
Абдуллахан Абдирасулов — 10-й класс, школа "Сейтек STEM";
Эмирхан Сыдыкбаев — 8-й класс, школа "Газпром Кыргызстан";
Арлан Саят — 8-й класс, школа "Газпром Кыргызстан";
Ариет Акимов — 8-й класс, школа "Газпром Кыргызстан".
Обладатели серебряных медалей:
Ислам Зымчыбеков — 11-й класс, таласский лицей "Манас Ата";
Байыш Минбаев — 11-й класс, Академия Купуева;
Азамат Алишеров — 11-й класс, джалал-абадский лицей имени Курманбека баатыра;
Али Арапов — 10-й класс, школа "Сейтек STEM";
Нурислам Карыпжанов — 11-й класс, бишкекский лицей имени Ч. Айтматова;
Бектен Абдувалиев — 8-й класс, International School of Kyrgyzstan (Ош);
Адилхан Кадыров — 10-й класс, нарынский лицей имени М. Субакожоева;
Саид Жаникеев — 10-й класс, школа "Сейтек STEM";
Али Алмазов — 10-й класс, общеобразовательный лицей имени Жайыла Баатыра.
Обладатели бронзовых медалей:
Актан Мавлянов — 9-й класс, частная школа Intellect school;
Аруубек Баймырзаев — 9-й класс, президентский лицей "Акылман";
Азирет Исраилов — 9-й класс, частная школа Intellect school;
Андрей Филиппов — 11-й класс, бишкекская школа-лицей №61;
Сабыр Алымбеков — 10-й класс, образовательный комплекс "Маариф";
Айтегин Базаркулов — 11-й класс, бишкекская школа-лицей №61.
Участники, получившие сертификаты:
Байтур Ажыбаев — 10-й класс, джалал-абадский лицей имени Курманбека Баатыра;
Аман Досалиев — 9-й класс, бишкекский лицей имени Ч. Айтматова;
Абдумалик Матанов — 9-й класс, бишкекский лицей имени Ч. Айтматова.
