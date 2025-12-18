Школьники из Кыргызстана завоевали 21 медаль на Евразийской олимпиаде

Они показали высокие результаты на международных соревнованиях

Школьники из Кыргызстана показали высокие результаты на XVII Евразийской олимпиаде по информатике в Алматы. Об этом сообщили в Минпросвещения КР.

Кыргызстанцы завоевали шесть золотых, девять серебряных, шесть бронзовых медалей и получили три сертификата участника.

Олимпиада проходила 15–16 декабря с участием более 200 школьников. Кыргызстан на ней представляли 24 учащихся.

Обладатели золотых медалей:

Алихан Айдарбеков — 12-й класс, школа "Сейтек STEM";

Рамазан Мананов — 10-й класс, школа "Сейтек STEM";

Абдуллахан Абдирасулов — 10-й класс, школа "Сейтек STEM";

Эмирхан Сыдыкбаев — 8-й класс, школа "Газпром Кыргызстан";

Арлан Саят — 8-й класс, школа "Газпром Кыргызстан";

Ариет Акимов — 8-й класс, школа "Газпром Кыргызстан".

Обладатели серебряных медалей:

Ислам Зымчыбеков — 11-й класс, таласский лицей "Манас Ата";

Байыш Минбаев — 11-й класс, Академия Купуева;

Азамат Алишеров — 11-й класс, джалал-абадский лицей имени Курманбека баатыра;

Али Арапов — 10-й класс, школа "Сейтек STEM";

Нурислам Карыпжанов — 11-й класс, бишкекский лицей имени Ч. Айтматова;

Бектен Абдувалиев — 8-й класс, International School of Kyrgyzstan (Ош);

Адилхан Кадыров — 10-й класс, нарынский лицей имени М. Субакожоева;

Саид Жаникеев — 10-й класс, школа "Сейтек STEM";

Али Алмазов — 10-й класс, общеобразовательный лицей имени Жайыла Баатыра.

Обладатели бронзовых медалей:

Актан Мавлянов — 9-й класс, частная школа Intellect school;

Аруубек Баймырзаев — 9-й класс, президентский лицей "Акылман";

Азирет Исраилов — 9-й класс, частная школа Intellect school;

Андрей Филиппов — 11-й класс, бишкекская школа-лицей №61;

Сабыр Алымбеков — 10-й класс, образовательный комплекс "Маариф";

Айтегин Базаркулов — 11-й класс, бишкекская школа-лицей №61.

Участники, получившие сертификаты:

Байтур Ажыбаев — 10-й класс, джалал-абадский лицей имени Курманбека Баатыра;

Аман Досалиев — 9-й класс, бишкекский лицей имени Ч. Айтматова;

Абдумалик Матанов — 9-й класс, бишкекский лицей имени Ч. Айтматова.

Источник: vesti.kg




