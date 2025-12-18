На реке Ак-Суу построят бассейн декадного регулирования

В результате повысится уровень водообеспеченности 6 тыс. 500 гектаров орошаемых земель четырех айыльных аймаков.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство бассейна декадного регулирования на реку Ак-Суу в Московском районе Чуйской области.

Как сообщила пресс-служба кабмина, Касымалиев в ходе мероприятия отметил, что президент Садыр Жапаров придаёт приоритетное значение развитию ирригационной отрасли страны.

Ежегодно на развитие сферы ирригации из республиканского бюджета выделяются финансовые средства в объёме от 1 до 3 млрд сомов, а ранее на всю республику выделялось не более 200 млн сомов.

«В целях обеспечения населения поливной водой по всей республике запланировано строительство 44 ирригационных объектов. На сегодняшний день 10 объектов полностью реконструированы и введены в эксплуатацию, в результате чего было освоено 5 тыс. 680 гектаров новых орошаемых земель, улучшено водообеспечение 37 тыс. 953 гектаров орошаемых земель и улучшено мелиоративное состояние 12 тыс. 253 гектаров. В целях решения проблем эффективного использования водных ресурсов в период 2024–2030 годов запланировано строительство 106 бассейнов суточного и декадного регулирования (БСР, БДР) общим объёмом 953,74 млн кубических метров. В их числе по Чуйской области предусмотрено строительство 27 БСР и БДР общей ёмкостью 188,4 млн кубических метров», - сказал он.

Глава кабмина добавил, что на сегодняшний день в Чуйской области завершены работы на 7 БСР и БДР, на 2 БДР ведутся строительные работы, ведется проектирование 3 БДР.

Председатель отметил, что новый бассейн декадного регулирования на реке Ак-Суу объёмом 4,5 млн кубических метров позволит обеспечить полноценное водоснабжение всех орошаемых земель в системе реки Ак-Суу.

Реализация проекта окажет положительное влияние на развитие сельского хозяйства региона, будет способствовать повышению благосостояния хозяйств, а также станет стимулом для развития социально-экономического сектора региона.

Отметим, в настоящее время по республике восстановлено 2 тыс. 700 км каналов и 4 тыс. 263 гидротехнических сооружений, отремонтированы и заменены 142 насосных агрегата.

Для ирригационной сферы была закуплена 301 единица специализированной техники и служебного автотранспорта.