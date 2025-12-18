Из-за тумана в аэропорту «Манас» 15 рейсов перенаправили в другие города

Сегодня утром наблюдался густой туман. Около 15 рейсов отправили в Тамчи, Ташкент и Алматы.
Аэропорт «Манас» возобновил прием рейсов после приостановки из-за плохой видимости. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».
По данным пресс-службы, сегодня утром наблюдался густой туман. Около 15 рейсов отправили в Тамчи, Ташкент и Алматы.
В настоящее время видимость уже нормальная, все перенаправленные рейсы начнут возвращаться в Бишкек. Прилет и вылет самолетов осуществляются по плану.
