Из-за тумана в аэропорту «Манас» 15 рейсов перенаправили в другие города

Сегодня утром наблюдался густой туман. Около 15 рейсов отправили в Тамчи, Ташкент и Алматы.

Аэропорт «Манас» возобновил прием рейсов после приостановки из-за плохой видимости. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

В настоящее время видимость уже нормальная, все перенаправленные рейсы начнут возвращаться в Бишкек. Прилет и вылет самолетов осуществляются по плану.

Источник: 24.kg