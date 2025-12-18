В Лондоне отметили день рождения Чынгыза Айтматова

Наследие Чингиза Айтматова продолжает объединять культуры и вдохновлять новые поколения по всему миру.

В Лондоне 16 декабря по традиции прошло ежегодное мероприятие, посвященное дню рождения выдающегося кыргызского писателя Чынгыза Айтматова. Об этом сообщила Советник Silk Road Media Ltd. и Hertfordshire Press Тайна Каунис.

Отмечается, что празднование было организовано британским издательством Hertfordshire Press и собрало более 80 гостей из Великобритании, Кыргызстана, стран Центральной Азии, а также Австралии и России.

Мероприятие прошло на двух площадках — в доме-музее Fitzroy House и центре тюркской культуры Yunus Emre Enstitüsü. Центральным событием стала презентация шестого выпуска специальной серии OCA People под названием Legends of Eurasia, в который вошли представители культуры из 13 стран, включая семь авторов и деятелей искусства из Кыргызстана.

Отдельное внимание в выпуске уделено интервью с генеральным секретарем ТЮРКСОЙ, писателем Султаном Раевым, а лицом обложки стала комузистка и певица Мариям Тобокелова – первая представительница Кыргызстана на обложке английского издания.

В рамках вечера также были анонсированы новые книги кыргызских авторов, издаваемые Hertfordshire Press, и представлен альманах Voices of Friends: Poetry & Art 2025. Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием Мариям Тобокеловой.

Источник: Кабар