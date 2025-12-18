Садыр Жапаров встретился с учеником, который добирался до школы через метровые сугробы

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Этот мальчик напомнил ему самого себя, когда в детстве он также, преодолевая снег, добирался до школы в далеком селе Кен-Суу.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 17 декабря, принял Нурзамана Алмазбекова, ученика четвертого класса начальной школы «Айдын-Кол», расположенной в селе Коо-Чаты Кара-Кулжинского района Ошской области.

По информации пресс-службы президента, ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором четвероклассник, несмотря на почти метровый слой выпавшего снега, с трудом, но настойчиво направляется в школу. Садыр Жапаров также увидел этот видеоролик и высоко оценил стремление маленького школьника к знаниям, проявленное в столь сложных условиях.

Он пригласил Нурзамана на президентскую елку, а сегодня лично вручил ему подарки. Кроме того, президент передал школьнику свой мобильный телефон.

Глава государства рассказал, что этот мальчик напомнил ему самого себя, когда в детстве он также, преодолевая снег, добирался до школы в далеком селе Кен-Суу.

В завершение встречи президент Садыр Жапаров пожелал Нурзаману больших успехов.