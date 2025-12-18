Скончался бывший начальник 9-ой Службы ГКНБ, генерал-майор Джоомарт Бошкоев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Руководство, Совет ветеранов и личный состав Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики с глубоким прискорбием сообщают о безвременной кончине 18 декабря 2025 года генерал-майора Бошкоева Джоомарта Тербишалиевича.

Джоомарт Тербишалиевич Бошкоев родился 19 ноября 1949 года в городе Таласе Таласской области. В 1970 году окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени В. И. Ленина.

С 1981 по 1998 год проходил службу в органах национальной безопасности Кыргызской Республики, занимая различные руководящие должности. Значимая часть его профессиональной деятельности была связана с руководством Службой государственной охраны. В должности начальника Государственного управления охраны (впоследствии — ГКНБ/СГО) Джоомарт Тербишалиевич Бошкоев заложил фундаментальные основы современной системы обеспечения безопасности первых лиц государства и стратегически важных объектов страны.

После выхода в почётную отставку он продолжал активную общественную деятельность, возглавляя общественное объединение «Совет ветеранов Государственной охраны». Джоомарт Тербишалиевич уделял особое внимание поддержке ветеранов силовых структур, а также воспитанию молодого поколения сотрудников в духе офицерской чести, профессионализма и верности присяге.

За выдающиеся заслуги перед государством, безупречную службу и значительный личный вклад в укрепление национальной безопасности Кыргызской Республики генерал-майор Д.Бошкоев был награждён государственными наградами, ведомственными медалями и почётными грамотами. Его имя навсегда вписано в историю становления и развития силовых ведомств независимого Кыргызстана.

Руководство и личный состав ГКНБ Кыргызской Республики выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о Джоомарте Тербишалиевиче Бошкоеве навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и учеников.

