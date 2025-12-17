Какие перемены ожидают детскую онкологию в Бишкеке (список)

И.о. министр Досмамбетов дал конкретные поручения руководству Национального центра охраны материнства и детства
И.о. министра здравоохранения Каныбек Досмамбетов внепланово посетил отделение детской онкологии при НЦОМиД в Бишкеке. В ходе визита он встретился с родителями онкобольных детей, где детально с ними обсудил наиболее острые и системные проблемы.
По итогам визита Досмамбетов дал конкретные поручения руководству Национального центра охраны материнства и детства и профильным структурным подразделениям Министерства здравоохранения.
Агентство «Кабар» отдельным пунктами выделило задачи, поставленные перед руководством учреждений:
- улучшение работы лабораторной службы и обеспечение доступности необходимых анализов;
- создание специальной комиссии для комплексной оценки деятельности Департамента лекарственных средств и ГП «Кыргызфармация»;
- совершенствование логистики компонентов крови;
- выделение специализированной автомашины для транспортировки компонентов крови и медицинских нужд отделения;
- усиление контроля качества лекарственных средств и оптимизация закупочных процессов;
- решение вопроса питания родителей детей, создание необходимых бытовых условий для их пребывания;
- закупка детских столов;
- организация аптечного пункта на территории больницы;
- усиление междисциплинарного взаимодействия врачей и регулярное проведение консилиумов;
- проработка проекта строительства специализированного пансиона для временного проживания родителей онкобольных детей из регионов.
Источник: Кабар