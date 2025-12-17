Какие перемены ожидают детскую онкологию в Бишкеке (список)

И.о. министр Досмамбетов дал конкретные поручения руководству Национального центра охраны материнства и детства

И.о. министра здравоохранения Каныбек Досмамбетов внепланово посетил отделение детской онкологии при НЦОМиД в Бишкеке. В ходе визита он встретился с родителями онкобольных детей, где детально с ними обсудил наиболее острые и системные проблемы.

По итогам визита Досмамбетов дал конкретные поручения руководству Национального центра охраны материнства и детства и профильным структурным подразделениям Министерства здравоохранения.

Агентство «Кабар» отдельным пунктами выделило задачи, поставленные перед руководством учреждений:

улучшение работы лабораторной службы и обеспечение доступности необходимых анализов;

создание специальной комиссии для комплексной оценки деятельности Департамента лекарственных средств и ГП «Кыргызфармация»;

совершенствование логистики компонентов крови;

выделение специализированной автомашины для транспортировки компонентов крови и медицинских нужд отделения;

усиление контроля качества лекарственных средств и оптимизация закупочных процессов;

решение вопроса питания родителей детей, создание необходимых бытовых условий для их пребывания;

закупка детских столов;

организация аптечного пункта на территории больницы;

усиление междисциплинарного взаимодействия врачей и регулярное проведение консилиумов;

проработка проекта строительства специализированного пансиона для временного проживания родителей онкобольных детей из регионов.

Источник: Кабар