Альпинист Эдуард Кубатов встретился с курсантами Академии ГКНБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

15 декабря сего года прошла встреча курсантов и офицерского состава Академии ГКНБ КР с президентом Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызской Республики, почетным консулом Республики Индонезия в Кыргызской Республике, ветераном органов национальной безопасности Кубатовым Эдуардом Джумакадыровичем.

На встрече Кубатов Э.Дж. рассказал о добившихся результатах в альпинизме. Первый в истории страны кыргыз, совершивший успешное восхождение на самую высокую вершину мира Эверест 8848 метров над уровнем моря, ряд выдающихся восхождений выше 8 тысяч метров: Манаслу 8163 метров, Макалу 8485 метров, Лходзе 8516 метров, Аннапурна 8091 метр и на К-2 8611 метров. Необходимо отметить, что все отмеченные вершины были преодолены без использования кислородного баллона. В мире альпинизма всего 3 % спортсменов совершают восхождения без кислородного баллона выше 8 тысяч метров. Эдуард Кубатов по рейтингу входит в состав 50 лучших альпинистов мира. За свои спортивные достижения и поднятия рейтинга страны в альпинизме удостоен государственной награды Манас III степени.

Кроме этого, Э.Кубатов рассказал о службе в органах национальной безопасности Кыргызской Республики, усилия которого были направлены в основном на устранение внешних угроз, борьбу с международным терроризмом и экстремизмом. Встреча была насыщенной и интересной своим содержанием, Э.Кубатов поделился опытом работы, дал свои дельные советы как добиваться успехов, работать над собой, быть дисциплинированным, выносливым и стойким, обязательно доводить начатое дело до завершения. Э.Кубатов порекомендовал, чтобы расти духовно надо много читать, быть готовым в будущем защищать Отечество, быть полезным обществу и государству.

В ходе встречи Э. Кубатов отметил, что на сегодняшний день заместителем председателя кабинета министров-Председателем ГКНБ КР генерал-полковником Ташиевым К.К. при поддержки главы государства Жапарова С.Н. созданы на высоком уровне благоприятные условия для обучения молодежи Кыргызстана в Академии ГКНБ КР.

В конце своего выступления Э.Кубатов передал библиотеке Академии свою книгу «Мой Эверест» и пожелал успехов курсантам и офицерам Академии ГКНБ.

Академия ГКНБ традиционно приглашает к себе на проведение лекций людей, имеющих заслуги перед Отечеством, известных личностей, добившихся успехов в различных сферах деятельности, внесших значительный вклад в развитие государства.