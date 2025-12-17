И.о. главы Минздрава посетил детское отделение онкологии. Какие перемены ожидаются

Каныбек Досмамбетов внепланово посетил отделение детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства.

Сегодня, 16 декабря 2025 года, и.о. министра здравоохранения КР Каныбек Досмамбетов внепланово посетил отделение детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства. Об этом сообщили в Минздраве КР.

В рамках визита глава ведомства лично ознакомился с организацией лечебного процесса, состоянием инфраструктуры, системой лекарственного обеспечения и работой вспомогательных служб, а также провёл открытую и продолжительную встречу с родителями пациентов, в ходе которой были детально обсуждены наиболее острые и системные проблемы.

Отмечается, что родители подняли вопросы, связанные с лекарственным обеспечением, качеством и доступностью отдельных препаратов, условиями и своевременностью поставок, что имеет критическое значение при лечении онкологических и онкогематологических заболеваний у детей. Особое внимание было обращено на работу лабораторной службы, в том числе на случаи, когда родители вынуждены обращаться в частные лаборатории для проведения отдельных анализов, включая определение уровня С-реактивного белка и других показателей, необходимых для контроля состояния детей в процессе лечения.

Отдельно обсуждался вопрос обеспечения компонентами крови, их логистики и своевременной доставки. В этой связи и.о. министра дал поручение выделить специализированную автомашину для обеспечения бесперебойной транспортировки компонентов крови и иных медицинских нужд, связанных с лечением детей в отделении.

В ходе визита была также затронута тема закупки лекарственных средств. Каныбек Досмамбетов выразил принципиальную позицию о недопустимости сбоев, непрозрачности и неэффективных механизмов в системе закупок, особенно в отношении жизненно важных препаратов для детей. Было отмечено, что сложившаяся ситуация требует системной оценки и управленческих решений.

В этой связи и.о. министра сообщил о принятом решении создать комиссию для комплексного рассмотрения деятельности Департамента лекарственных средств и медицинских изделий, а также государственного предприятия «Кыргызфармация» с целью анализа текущих процедур, выявления проблемных звеньев и выработки предложений по повышению эффективности, прозрачности и ответственности в системе лекарственного обеспечения.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам междисциплинарного взаимодействия врачей, организации консилиумов, а также условиям пребывания детей и сопровождающих родителей. Глава ведомства подчеркнул, что детская онкология требует особого, комплексного подхода, где медицинские, организационные и социальные аспекты должны рассматриваться в совокупности.

По итогам визита даны конкретные поручения руководству Национального центра охраны материнства и детства и профильным структурным подразделениям Министерства здравоохранения, направленные на улучшение работы лабораторной службы, обеспечение доступности необходимых анализов, совершенствование логистики компонентов крови, усиление контроля качества лекарственных средств и оптимизацию закупочных процессов. Отдельно поручено решить вопросы питания родителей детей, создать необходимые бытовые условия для их пребывания, дополнительно закупить детские столы, а также в кратчайшие сроки организовать в данном корпусе аптечный пункт, чтобы родители не были вынуждены обращаться в отдаленные аптеки.

Кроме того, и.о. министра сообщил, что в настоящее время по поручению президента страны С.Н. Жапарова прорабатывается вопрос строительства специализированного пансиона для временного размещения родителей онкобольных детей из регионов, проходящих длительное лечение в НЦОМиД. Реализация данного проекта позволит создать достойные условия проживания для семей, снизить социальную и финансовую нагрузку и повысить доступность высокоспециализированной медицинской помощи.