На окраине Балыкчы обнаружен тайник с огнестрельным оружием

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ГКНБ КР на окраине г.Балыкчы Иссык-Кульской области обнаружен тайник с огнестрельными оружиями в виде пистолетов «Макарова» и «Револьвера» по одной единице.

На изъятых огнестрельных оружиях намерено удалены (стерты) специальные номерные знаки. По предварительным данным, пистолеты принадлежали членами организованных преступных группировок, которые незаконно приобрели их, для использования в личных и корыстных целях в рамках своей преступной деятельности.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных к незаконному обороту оружия лиц. Ведется следствие.