Кабмин передал мэрии одного из городов около 224 га, ранее предоставленных вузу

Постановление вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования - 27 декабря.

Кабинет министров передал мэрии Нарына 223,78 га земли.

Согласно постановлению №805, подписанному 12 декабря председателем кабмина Адылбеком Касымалиевым, участок, находящийся в ведении Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии и переданный в бессрочное пользование Университету Центральной Азии, предоставлен мэрии.

УЦА предоставили право приобрести здания и сооружения, расположенные на земельном участке площадью 12,2 га в местности Ак-Кыя Нарынского района, выданном ранее для строительства университетского кампуса.

Мэрии Нарына поручено принять меры, вытекающие из постановления.

