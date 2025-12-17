В Минздраве обсудили, что будет с частной медициной

«Это не альтернатива государственной медицинской системе»

В Министерстве здравоохранения прошла встреча руководства ведомства с директорами частных медицинских центров. Об этом сообщили в пресс-службе здравоохранения.

Участники обсудили вопросы развития сектора и меры по повышению качества и доступности медуслуг.

«Развитие частного сектора — это не альтернатива государственной системе, а ее важное дополнение. Наша задача создать условия, при которых качественная медицинская помощь будет доступна гражданам внутри страны, без необходимости выезда за рубеж», — отметил Каныбек Досмамбетов.

Источник: vesti.kg