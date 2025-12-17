Штормовое предупреждение: 17-19 декабря в горных районах и на перевалах ожидается сход снежных лавин

В связи с ожидаемыми осадками 17-19 декабря в горных районах Кыргызстана и на некоторых участках автодорог ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедица. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Снежные лавины могут сойти на следующих участках дорог:

- на 121-138 км автодороги Бишкек—Ош (перевал Төө-Ашуу) и на 198-255 км (перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан);

- на 68-74 и 86-101 км автодороги Ала-Бука—Каныш-Кыя (перевал Чапчыма);

- на 0-3 км автодороги Красная Горка—Ак-Таш;

- на 65-110 км автодороги Мырза-Аке—Кара-Кулжа—Алайкуу;

- на 45-90 км автодороги Каракол—Эңилчек (перевал Чоң-Ашуу);

- на 326-349 км автодороги Балыкчы—Казарман—Жалал-Абад (перевал Көк-Арт).

МЧС рекомендует ограничить движение между транспортными средствами на расстоянии 500 метров на указанных участках дорог.

Источник: АКИpress