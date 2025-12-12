В Кыргызстане утвердили выходные дни на 2026 год

Также есть сокращенные рабочие дни

В соответствии с Трудовым кодексом в Кыргызстане утвердили нерабочие праздничные дни на 2026 год. Об этом сообщили в Минтруда.

Так, отдыхать кыргызстанцы будут в следующие даты:

- 1-6 января - новогодние каникулы;

- 7 января - Рождество;

- 8 марта - Международный женский день;

- 21 марта - Нооруз;

- 1 мая - День труда;

- 1–8 мая - майские каникулы;

- 5 мая - День Конституции;

- 9 мая - День Победы;

- 31 августа - День независимости.

Кроме того, нерабочими считаются мусульманские праздники Орозо айт и Курман айт, даты которых определяются по лунному календарю.

Сокращенные рабочие дни:

- предпраздничные - 20 марта, 30 апреля и 31 декабря;

- сокращенные праздничные - 23 февраля и 7 апреля.

Источник: vesti.kg



