В Кыргызстане утвердили выходные дни на 2026 год

Также есть сокращенные рабочие дни
В соответствии с Трудовым кодексом в Кыргызстане утвердили нерабочие праздничные дни на 2026 год. Об этом сообщили в Минтруда.
Так, отдыхать кыргызстанцы будут в следующие даты:
- 1-6 января - новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество;
- 8 марта - Международный женский день;
- 21 марта - Нооруз;
- 1 мая - День труда;
- 1–8 мая - майские каникулы;
- 5 мая - День Конституции;
- 9 мая - День Победы;
- 31 августа - День независимости.
Кроме того, нерабочими считаются мусульманские праздники Орозо айт и Курман айт, даты которых определяются по лунному календарю.
Сокращенные рабочие дни:
- предпраздничные - 20 марта, 30 апреля и 31 декабря;
- сокращенные праздничные - 23 февраля и 7 апреля.
Источник: vesti.kg