В Бишкеке мужчина повесился на опоре ЛЭП

На место прибыла следственно-оперативная группа Свердловского РУВД, которая установила личность покойного.

В Бишкеке по ул.Садовая на опоре ЛЭП обнаружен труп повешенного мужчины. Информацию редакции «Сводка АКИpress» подтвердили в пресс-службе УВД Свердловского района.



Вызов в милицию поступил 11 декабря примерно в час дня. На место прибыла следственно-оперативная группа Свердловского РУВД, которая установила личность покойного. Им оказался А.А., 1988 года рождения. Ведется доследственная проверка.



По предварительным данным, мужчина совершил суицид.

Источник: АКИpress

