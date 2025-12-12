ФОТО - Ташиев проверил укрепление границы и сообщил о 80% готовности ограждений в Баткене

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Особое внимание было уделено строгому соблюдению пограничного режима и усилению профилактических мер.

Заместитель председателя Кабинета министров — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев 12 декабря посетил стелу, установленную в месте соединения государственных границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.



Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, в рамках рабочей поездки глава спецслужбы получил подробную информацию о текущей обстановке на границе и на месте проверил качество работ по установке заграждений из колючей проволоки.



Ташиев дал соответствующим руководителям конкретные поручения по дальнейшему укреплению пограничной инфраструктуры, повышению уровня безопасности и ускорению темпов строительных работ. Особое внимание было уделено строгому соблюдению пограничного режима и усилению профилактических мер.



Кроме того, председатель спецслужбы посетил воинскую часть №2022. Там военнослужащим, активно участвовавшим в мероприятиях по укреплению государственной границы, были вручены денежные поощрения, их служебная ответственность.



Отмечается, что на данный момент 80% участка государственной границы Баткенской области, прилегающего к Республике Таджикистан, полностью ограждены колючей проволокой. Оставшиеся 20% будут закрыты в соответствии с утвержденным графиком, и работы планируется полностью завершить в 2026 году.

екитилген графикке ылайык улантылып, 2026-жылы толук аяктай турганы белгиленди.

Источник: АКИpress

