Ташиев встретился с жителями Лейлекского района и проверил ход обеспечения переселенных семей жильем

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Для села Разаков был выделен участок площадью 11 гектаров, на котором построено 60 домов.

Заместитель председателя Кабинета министров – председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев 11 декабря совершил рабочий визит в Лейлекский район и встретился с жителями сел Максат и Разаков.



Как сообщили 12 декабря в пресс-службе ГКНБ, в ходе визита он посетил недавно построенные жилые комплексы, появившиеся в результате процесса демаркации границы, и напрямую пообщался с местным населением. Встречи проходили в открытом и конструктивном формате, что позволило жителям поднимать волнующие их вопросы и получать ответы.





В селе Максат сельская администрация выделила 44 гектара земли под строительство жилых и социальных объектов. На этой территории было построено 16 современных жилых домов, и сегодня жители уже въехали в новые дома и обосновались здесь на постоянной основе. Все необходимые условия для новой жизни в этом районе создаются поэтапно.





Затем Ташиев посетил недавно переселенное село Разаков. Там он также встретился с местными жителями, выслушал их потребности, а также социальные и инфраструктурные проблемы.



«По каждому поднятому вопросу соответствующие руководители будут получать указания, а их выполнение будет находиться под личным контролем», - отметили в ГКНБ.



«В настоящее время жители полностью заселились в новые жилища, и жизнь в поселении началась. Следует отметить, что в процессе уточнения границ некоторые дома граждан оказались на территориях, переданных другой стороне. Государство системно решило этот вопрос, выделив каждой семье по 10 соток земли и построив новые дома, соответствующие современным требованиям», - говорится в сообщении.

