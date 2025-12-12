Ташиев передал пограничникам 64 служебные квартиры и проверил условия службы на заставе «Жаны-Жер» в Баткенской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР сообщает, что в ходе рабочей поездки в Баткенскую область заместитель председателя Кабинета Министров – председатель ГКНБ КР генерал-полковник Камчыбек Ташиев посетил пограничную заставу «Жаны-Жер», где ознакомился с условиями службы, бытом военнослужащих и жизнью их семей.

В ходе встречи с личным составом заставы глава ГКНБ поинтересовался досугом солдат и заметил музыкальные инструменты, которыми пользовались военнослужащие.

Узнав, что бойцы обучаются игре на комузе, генерал-полковник Ташиев подчеркнул важность сохранения национального культурного наследия.

«Пусть гитара будет на втором месте, а комуз — на первом. Это наследие наших предков, часть нашей идентичности. Благодаря комузу мы сохранились как кыргызы и будем передавать эту традицию будущим поколениям», — отметил он.



Глава ГКНБ также обсудил с военнослужащими вопросы прохождения службы и комфортности бытовых условий. Отвечая на вопрос о наличии неуставных отношений, военнослужащие сообщили, что подобных фактов нет.

В обращении к пограничникам генерал-полковник Ташиев подчеркнул важность взаимоуважения и сплоченности воинского коллектива:

«Вы несёте военную службу, у вас в руках оружие и высокая ответственность. Поддерживайте друг друга, помогайте тем, кто нуждается в помощи. Никаких притеснений быть не должно — только взаимовыручка и товарищество».

В завершение визита глава ГКНБ почтил память павших героев у Вечного огня на территории заставы, а также ознакомился с условиями проживания семей военнослужащих.

Далее генерал-полковник Камчыбек Ташиев в торжественной обстановке вручил ключи от 64 служебных квартир военнослужащим, дислоцирующимся в г.Сулюкте.



Выступая перед личным составом и семьями пограничников, глава ГКНБ отметил, что после окончательного решения вопросов государственной границы с Таджикистаном и Узбекистаном государство усиливает меры по поддержке оборонных и пограничных структур.

В ближайшее время в отдалённых и приграничных населённых пунктах планируется строительство дополнительных служебных домов и объектов инфраструктуры.

«Вы несёте службу на самых сложных участках границы. Благодаря вашей стойкости и самоотверженности была обеспечена безопасность и сохранена территориальная целостность страны. Государство обязано создавать все необходимые условия для вас и ваших семей», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ выразил благодарность семьям военнослужащих, отметив важную роль супруг и близких, которые делят все трудности службы и поддерживают военнослужащих при частых сменах мест дислокации. Для них построены современные квартиры, полностью обеспеченные необходимыми условиями.

Отдельно Камчыбек Ташиев отметил, что в целях развития социальной сферы три из 64 квартир будут переданы медицинским работникам г. Сулюкты, что станет важным вкладом в поддержку медиков и укрепление межведомственного взаимодействия.