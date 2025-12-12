Новогодние каникулы в Кыргызстане планируют продлить до 12 января

Проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

В целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней кабмин предлагает для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели:

установить выходными днями 8 и 9 января 2026 года и перенести:

выходной день 7 февраля на рабочий день 8 января;

выходной день 25 апреля на рабочий день 9 января.

В справке-обоснования отмечается, что в настоящее время и сразу после празднования Нового года традиционно наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Учитывая, что зимние каникулы у школьников в следующем году установлены до 12 января, совместный отдых родителей с детьми в этот период поспособствует укреплению семейных ценностей.

«Первые две недели января — пик зимнего туристического сезона. Продление каникул принесет дополнительный доход малому и среднему бизнесу и поспособствует развитию регионов с туристическим потенциалом. В целях сокращения дефицита электроэнергии и снижения нагрузки на коммунальную инфраструктуру целесообразно продлить зимние каникулы. Продление новогодних каникул до 12 января поспособствует повышению эффективности работы государственных учреждений и организаций, улучшению социально-экономических показателей, укреплению здоровья и благополучия населения», — отмечают в Минтруда.

По данным ведомства, принятие решения о продлении каникул не потребует значительных бюджетных расходов.

Источник: 24.kg