Задержаны судебно-психиатрические эксперты, продавшие заключение «невменяемой» за 1,5 млн сомов

Бишкек, "Саясат.kg". В рамках данного уголовного дела задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР 6 врачей-экспертов РЦПН при МЗ КР.

ГКНБ КР выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема судебно-психиатрических экспертов Республиканского центра психиатрии и наркологии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики по уклонению от уголовной ответственности обвиняемых лиц по тяжким и особо тяжким статьям УК КР, путем признания их «невменяемыми» за денежное вознаграждение.

В рамках материалов уголовного дела установлено, что в середине 2025 года 6 врачей-экспертов РЦПН при МЗ КР провели 2 судебно-психиатрические экспертизы в отношении гражданки КР «М.А.А.» обвиняемой по ст. 282 («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта») УК КР, в результате получив денежные средства в особо крупном размере 1,5 млн. сомов от родственников, дважды признали обвиняемой по тяжкой статье лица «невменяемой» для уклонения от уголовной ответственности.

10 декабря 2025 года в рамках данного уголовного дела задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР 6 врачей-экспертов РЦПН при МЗ КР:

- «А.Дж.», 1950 г.р.;

- «Ш.Н.Т.», 1966 г.р.;

- «Ч.Ю.В.», 1969 г.р.;

- «К.Ж.Р.», 1971 г.р.;

- «С.Л.Л.», 1972 г.р.;

- «З.М.Д.», 1997 г.р., проводившие вышеуказанные 2 судебно-психиатрические экспертизы.

ГКНБ КР продолжается комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению других причастных должностных лиц РЦПН при МЗ КР к данной коррупционной схеме.