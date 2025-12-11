Директор театра «Манас» временно отстранен от должности

Ранее в социальных сетях 9 декабря появилась информация о конфликте между несколькими манасчы в Кыргызском национальном театре «Манас».

Директор Кыргызского национального театра «Манас» временно отстранен от должности. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

По данным ведомства, в социальных сетях 9 декабря появилась информация о конфликте между манасчи в Кыргызском национальном театре «Манас». Для проверки ситуации на месте и ее объективной оценки министерством была создана специальная комиссия.

До завершения полного расследования директор театра Нурбек Талантбек уулу временно отстранён от должности.

Отмечается, что по итогам расследования будет предоставлена дополнительная информация.

Источник: Кабар