В Академии ГКНБ прошёл круглый стол о роли искусственного интеллекта в обеспечении информационной безопасности

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В Академии ГКНБ имени Анарбека Бакаева 11 декабря прошёл круглый стол на тему «О роли искусственного интеллекта и информационных технологий в обеспечении информационной безопасности».

В мероприятии приняли участие представители государственных структур, научно-исследовательских и образовательных учреждений, работающих в сфере информационных технологий, а именно Национальной академии наук КР, Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте КР, Национальный институт стратегических исследований, Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ КР, Военного института Вооруженных сил КР имени героя СССР генерал-лейтенанта К.Усенбекова, Академии МВД КР, КГТУ им. И Раззакова, КНУ им. Ж.Баласагына.

Цель круглого стола заключалась в анализе современных вызовов и угроз, возникающих в условиях стремительного развития цифровых технологий, а также в определении потенциала использования искусственного интеллекта (ИИ) для повышения уровня национальной информационной безопасности.

В ходе заседания были рассмотрены такие ключевые вопросы, как современные тенденции развития ИИ и их влияние на безопасность цифрового пространства; риски и уязвимости, связанные с использованием больших данных и интеллектуальных алгоритмов; возможности применения ИИ в деятельности правоохранительных и специальных органов; необходимость подготовки высококвалифицированных кадров в области киберзащиты и информационного анализа.

Участниками круглого стола отмечена, что интеграция технологий искусственного интеллекта в процессы обеспечения информационной безопасности открывает новые перспективы для прогнозирования угроз, автоматизации мониторинга и повышения эффективности реагирования на киберинциденты. Вместе с тем было отмечено, что широкое внедрение ИИ требует соблюдения законодательных норм, этических стандартов и надежной защиты информационных систем.

По итогам круглого стола выработаны рекомендации по развитию научных исследований в области ИИ, усилению практико-ориентированной подготовки специалистов, а также расширению межведомственного сотрудничества в сфере информационной безопасности.

Академия ГКНБ КР продолжит работу по формированию экспертной площадки для обсуждения вопросов, связанных с защитой национального информационного пространства и внедрением передовых технологий.