Кыргызстанцам рекомендовали отказаться от новогодних салютов

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана призвало отказаться от новогодних салютов из-за их негативного воздействия на окружающую среду.

В ведомстве пояснили, что использование пиротехники способствует ухудшению качества атмосферного воздуха, особенно зимой, когда из-за температурных инверсий загрязняющие вещества скапливаются в приземном слое. Кроме того, салюты образуют значительные объёмы твёрдых бытовых отходов и увеличивают риски пожаров.

Вместо фейерверков министерство рекомендует отдавать предпочтение экологически безопасным решениям — световым инсталляциям, LED-иллюминациям и дроновым шоу, которые позволяют сохранить праздничную атмосферу без вреда для природы.

В этой связи ведомство предложило уполномоченным государственным органам, а также мэриям и местным органам власти рассмотреть отказ от проведения новогодних салютов в текущем праздничном сезоне.

Источник: Кабар