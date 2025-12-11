Скончался полковник ГКНБ Эркинбек Маканбаев

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Руководство, Совет ветеранов и личный состав ГКНБ КР глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной 11 декабря 2025 года полковника Маканбаева Эркинбека Чакановича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Эркинбек Чаканович, 1972 года рождения, уроженец с.Кызыл-Сенир Сузакского района Джалал-Абадской области, в 1994 году окончил Ошский высший технологический колледж, в 2015 году окончил КНУ имени Ж.Баласагына (Магистратура) по специальности «Юриспруденция».

Службу в органах национальной безопасности Кыргызской Республики Эркинбек Чаканович начал в 2001 году и до 2025 года продолжал службу занимая различные оперативные и руководящие должности.

За достигнутые положительные результаты при выполнении служебных обязанностей был награжден ведомственными наградами и поощрениями, а также наградами от имени Президента КР и Кабинета Министров КР.

Все, кому довелось служить рядом с Эркинбеком Чакановичем запомнили его как достойного руководителя, настоящего офицера, ответственного сотрудника с высоким чувством долга.

Вырастил не одно поколение чекистов, всегда учил быть честными и справедливыми, учил чтить чекистские традиции, быть стойкими и великодушными, высоко нести звание офицера органов безопасности и любить свою Родину.

Эркинбек Чаканович был отзывчивым и доброжелательным человеком, хорошим другом и надежным товарищем. Таким он и остался в нашей памяти.

Руководство, ветераны и личный состав Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики выражают искренние соболезнования его родным и близким.