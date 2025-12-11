Пусть горы дарят силу: Касымалиев поздравил кыргызстанцев с Международным днем гор

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Пусть горы и дальше дарят нам силу духа, вдохновение и уверенность в завтрашнем дне.

Председатель кабинета министров – руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев поздравил кыргызстанцев с Международным днем гор.

Текст поздравления:

«Дорогие кыргызстанцы!

Уважаемые международные партнеры!

От всей души поздравляю вас с Международным днем гор - днем, который объединяет людей во всем мире вокруг идеи бережного отношения к величию горной природы и ответственности за ее сохранение.

Сегодня, когда климатические изменения особенно остро проявляются именно в горных районах в виде таяния ледников, отступления снежных покровов, оползней, снежных лавин, селей и наводнений, деградации лесов и утраты биоразнообразия, ситуация в горах и судьба людей, живущих среди них, требуют от нас решительных действий по адаптации к изменению климата и повышению устойчивости горных экосистем и сообществ.

В соответствии с инициативой Президента Кыргызской Республики С.Н. Жапарова и резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций на глобальном уровне реализуется Пятилетие действий по развитию горных регионов (2023 - 2027 гг.). Наша страна продолжает вносить весомый вклад в продвижение горной повестки на международной арене, укрепляя партнерство. На национальном уровне наше государство поэтапно принимает меры по улучшению социально-экономических условий жизни населения горных регионов путем развития инфраструктуры, модернизации дорог, цифровизации государственных услуг, поощряя туризм, сельское хозяйство, зеленую экономику и энергетику, а также расширяя сеть социальных учреждений.

В этот символичный день я призываю всех граждан, партнеров и друзей Кыргызстана внести свой вклад в устойчивое развитие гор: принимать природоориентированные решения, защищать флору и фауну наших гор, развивать инновации, экологическую культуру и продвигать международное сотрудничество в этих направлениях.

Сохранение биологического разнообразия, традиционных знаний и уклада жизни в гармонии с природой, рациональное использование природных ресурсов, охрана горных экосистем, будь то высокогорные джайлоо или наши ледники с вечными снегами, такое бережное отношение к наследию предков требуется от нас и будущих поколений.

Пусть горы и дальше дарят нам силу духа, вдохновение и уверенность в завтрашнем дне.

Пусть они остаются символом мира, гармонии и устойчивого будущего для всех народов.

С праздником, дорогие соотечественники!

С Международным днем гор!».