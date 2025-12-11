КР приняла на себя бессрочное обязательство не вводить смертную казнь — МИД

Кыргызстан как правовое государство продолжит добросовестно выполнять все взятые на себя международные обязательства.

МИД выступил с официальным заявлением по решению Конституционного суда о смертной казни.

Отмечается, что участившиеся в последнее время случаи убийств детей и женщин с отягчающими обстоятельствами потрясли всю общественность страны.

«Глава государства, обеспокоенный ростом числа жестоких преступлений в отношении женщин и детей, взял дело об убийстве 17-летней девушки из Каракола под личный контроль и поручил компетентным государственным органам страны внести предложения по изменению законодательства, предусматривающему возможность применения смертной казни за изнасилование детей, убийство, сопряженное с изнасилованием.

С 13 по 28 октября 2025 года соответствующие проект закона «О внесении изменения в Конституцию Кыргызской Республики» и проект закона «О признании утратившим силу Закона Кыргызской Республики «О присоединении Кыргызской Республики ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни, принятому резолюцией 44/128 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1989 года» от 16 марта 2010 года № 52» прошли процедуру общественного обсуждения. По итогам общественного обсуждения большинство участников выступило против введения смертной казни», — говорится в заявлении.

2 декабря 2025 года президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил проект закона «О внесении изменения в Конституцию Кыргызской Республики» в Конституционный суд для дачи по нему официального заключения.

10 декабря 2025 года Конституционный суд Кыргызской Республики, исходя из совокупности конституционных и международно-правовых аргументов, принял решение, что восстановление смертной казни посредством конституционной поправки не соответствует Конституции, является недопустимым и невозможным. Соответственно, проект закона «О внесении изменения в Конституцию Кыргызской Республики» не может быть вынесен на референдум и все процедуры по реализации инициативы для его принятия подлежат прекращению с момента вступления в силу заключения Конституционного суда.

Следует отметить, что Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, участницей которого является Кыргызская Республика, имеет своей целью полную и окончательную отмену смертной казни и не предусматривает механизма денонсации.

Это означает, что государство, присоединившись к протоколу, приняло на себя бессрочное обязательство не вводить смертную казнь вновь и не прибегать к ней ни при каких обстоятельствах.

Введение смертной казни во внутреннем праве в таких условиях неизбежно поставило бы Кыргызскую Республику в положение государства, нарушающего свои договорные обязательства, что несовместимо с конституционно закрепленным признанием международного права и принципом добросовестного исполнения международных договоров.

Кыргызстан как правовое государство продолжит добросовестно выполнять все взятые на себя международные обязательства. Вместе с тем в рамках этих обязательств работа по внесению изменений в национальное законодательство в части усиления наказания за преступления против детей и женщин будет продолжена.

